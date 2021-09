Ζλάταν: Σκόρερ για 26η σεζόν, κοντά στα 40 και με λυμένα κορδόνια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Ζλάταν είναι, ό,τι θέλει κάνει! Και δεν θα ρωτήσει κανέναν. Και θα το κάνει καλά. Ο Ιμπραΐμοβιτς επιστρέφοντας έπειτα από τρεις μήνες, σκόραρε για τη Μίλαν απέναντι στη Λάτσιο και απλά έδωσε συνέχεια στη θρυλική του παρουσία στα γήπεδα.

Από τον περασμένο Ιούνιο ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς προσπαθούσε να ξεπεράσει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο, έχοντας χρειαστεί μάλιστα να υποβληθεί και σε επέμβαση.

Όσο αρκετός άλλος κόσμος αναζητούσε και έβρισκε δικαιολογίες για να μην κάνει πράγματα, ο Ζλάταν απλά συνέχιζε ακάθεκτος. Έκανε προπονήσεις, γυμναζόταν, παρέμενε σε απόλυτα επαγγελματικό και… κάτι παραπάνω, πλαίσιο, ώστε να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο σύντομα και πιο δυνατός.

Αυτό το «λιοντάρι» που έχει κορμί το οποίο θα ζήλευε ο κάθε 20χρονος, παρά το γεγονός πως σε λίγο καιρό ο Σουηδός θα έχει «πατήσει» τα 40, δεν έχει σταματημό.

Έχοντας περάσει με αλλαγή στο ματς της Μίλαν με την Λάτσιο την Κυριακή στο 60o λεπτό αντί του Λεάο, συμμετείχε χαλαρά στην αντεπίθεση της φάσης του γκολ που σημείωσε στο 66′.

Έβλεπε το μπάσιμο του Ρέμπιτς από δεξιά, περίμενε και την κατάλληλη στιγμή ξεπετάχθηκε για να πάρει την ασίστ και να σκοράρει με ευκολία για το 2-0 των «ροσονέρι». Και αυτό το τέρμα, το πρώτο του για τη φετινή σεζόν, τον καθιστά πλέον σκόρερ σε 26 διαφορετικές αγωνιστικές περιόδους!

Και το έκανε και με λυμένα κορδόνια. Ούτε αυτό θα τον ανησυχούσε ή θα τον σταματούσε. Δεν έχει φοβηθεί άλλα κι άλλα. Δεν τον πτόησε ούτε η ρήξη χιαστού στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν θα τον τρόμαζε ένα λυμένο κορδόνι μήπως απλά πέσει στο έδαφος…

Ο Ιμπραΐμοβιτς στο τοπ επίπεδο, σε αυτή την ηλικία, με αυτή τη νοοτροπία και τις δυνατότητες που έχει να κουβαλήσει τη Μίλαν και να τη βοηθήσει να διεκδικήσει τον τίτλο της Serie A, αποδεικνύει περίτρανα πως δικαίως συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στους κορυφαίους στα χρονικά του αθλήματος.

Zlatan doesn't need to tie his boots to score 😂 pic.twitter.com/YrC1ICMW9y

Zlatan is 40-years old in 3 weeks. 💪 pic.twitter.com/Yo2lUBgiCC

Zlatan Ibrahimović has now scored in TWENTY-SIX different league campaigns.

From the 1999 Allsvenskan to the 2021/22 Serie A season. 🍷 pic.twitter.com/aa3JHuLNH2

— Squawka Football (@Squawka) September 12, 2021