Ζάντερ με… Απολλωνίστικα στόρι! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Themasports.com
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Ο Ζάντερ, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «πόσταρε» φωτογραφίες από την περίοδο που ήταν στον Απόλλωνα, ενώ υπάρχουν στιγμιότυπα, από όταν αγωνιζόταν στην Ευρώπη με τους κυανόλευκους.

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