Υποκλίθηκε το Νησί στον Τζόλη: «Απλά… φανταστικός!» (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Το μυθικό ντεμπούτο του Χρήστου Τζόλη (2 γκολ-2 ασίστ) με τη φανέλα της Νόριτς μονοπώλησε το ενδιαφέρον των φαν των «καναρινιών» που εξυμνούν το τμήμα σκάουτινγκ του συλλόγου και κάνουν λόγο για την «καλύτερη μεταγραφή της ομάδας ever»!

Οι Άγγλοι…έπαθαν πλάκα με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και αυτό φαίνεται από τις αντιδράσεις τους στο twitter, όπου υποκλίνονται στο ταλέντο του Έλληνα επιθετικού που στο ντεμπούτο του με την Νόριτς είχε 2 γκολ και 2 ασίστ και τρέλανε κόσμο.

Πολλοί εξύμνησαν το τμήμα σκάουτινγκ του συλλόγου για το «λαβράκι» που βρήκε, πολλοί επαναλάμβαναν τον όρο “wonder kid”, ενώ υπήρχαν και μερικοί που έφτασαν στο σημείο να πουν πως ο Τζόλης είναι η καλύτερη μεταγραφή ever στην ιστορίας των «Καναρινιών»!

Δείτε παρακάτω μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά tweets:

Christos Tzolis debut for Norwich City vs Bournemouth: 12′ goal ⚽️

33′ assist 🅰️

66′ goal ⚽️

75′ assist 🅰️ 19 years of age. Incredible. 🟡🇬🇷 pic.twitter.com/ACdHbLsbSx — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) August 24, 2021

Christos Tzolis pour ses débuts avec Norwich City face à Bournemouth en Carabao Cup : ⚽️⚽️

🅰️🅰️ Fracassante entrée en matière ! pic.twitter.com/oSqfedVr8P — Football Grec France (@footgrec) August 24, 2021

two goals and two assists for Christos Tzolis. Norwich’s scouting system is really good. — Syndicate (@DaRealGunner) August 24, 2021

The new @NorwichCityFC strikeforce at work vs. Bournemouth! 🇬🇷 Christos Tzolis (19)

⚽️ 2 goals

🅰️ 2 assists 🇺🇸 Josh Sargent (21)

⚽️ 2 goals

🅰️ 1 assist A new partnership develops. 🔥 pic.twitter.com/qokAIXg56r — Football Wonderkids (@fbwonderkids) August 24, 2021

CHRISTOS TZOLIS REMEMBER THE NAME — 💚 (@Hoolaholic) August 24, 2021

We’ll look back in a few years in utter astonishment that we only paid £9 million for Christos Tzolis 🇬🇷 — Jack Reeve (@JackReeveTNC) August 24, 2021

What a performance from this man tonight 🤝 pic.twitter.com/QXgjKhQDWw — Talk Norwich City (@TalkNorwichCity) August 24, 2021

🙌 Norwich City back to their brilliant best as Tzolis and Sargent steal the show Watch @JackReeveTNC‘s review of the game 👉 https://t.co/Be14cSF1kC pic.twitter.com/D2IAwEtYrq — Talk Norwich City (@TalkNorwichCity) August 24, 2021

A simply INCREDIBLE performance by Greek Wonderkid Christos Tzolis wins him the inaugural #EFLinsight Player of the Day award! pic.twitter.com/8RV0rzJBkZ — EFL Insight (@EFLinsight) August 24, 2021

sdna.gr