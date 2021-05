ΞΥΛΟ στο Γκντανσκ λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Γιουρόπα! Τραυματίστηκαν τρεις οπαδοί της Γιουνάιτεντ (ΒΙΝΤΕΟ)

Βιγιαρεάλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τίθενται αντιμέτωπες απόψε στις 22:00, για τον τελικό του Europa League, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ωστόσο λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι, τα πράγματα ξέφυγαν καθώς οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι είχαν ξεχυθεί στους δρόμους δέχτηκαν επίθεση, από τους ντόπιους, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τριών ατόμων και την μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο:

A lively start to the evening in Gdansk pic.twitter.com/9IctJ6Ff6e

