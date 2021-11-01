Ξέρανε τον Ιωνικό και παραμένει «ψηλά» ο Βόλος

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Ματσάρα στη Νίκαια με τον Βόλο να φεύγει «όρθιος» από τη Νίκαια με 1-1 απέναντι σε έναν Ιωνικό που ήταν ανώτερος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Στο 85ο λεπτό ισοφάρισαν οι Θεσσαλοι με τον Όρος.

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