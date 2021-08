Ξεκρέμασαν σημαία της LGBT κοινότητας οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι (BINTEO)

Δεν πήραν αψήφιστα την ήττα (1-0) της ομάδας τους από την Τότεναμ, στο πλαίσιο της 1η αγωνιστικής της Premier League, οι φίλοι της Μάντσεστερ Σίτι.

Οι οπαδοί των «πολιτών» προχώρησαν σε μια απαράδεκτη κίνηση αμέσως μετά τη λήξη του ματς, ξεσπώντας τα νεύρα τους σε σημαία της LGBT κοινότητας, ξεκρεμώντας την από την πύλη του γηπέδου, όπου την είχαν τοποθετήσει τα «σπιρούνια».

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, οι φίλοι της Σίτι πίκαραν τους αντίστοιχους της Τότεναμ για το γεγονός ότι ο Χάρι Κέιν σκέφτεται να μετακομίσει στην ομάδα τους.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Fans on the pitch and Man City supporters remonstrating with their own players – City fans have untied the @SpursLGBT flag in the far corner as well. All got a bit niggly and nasty at the end – injury to Gundogan as well pic.twitter.com/cKg2wBeTMA

— Faye Carruthers (@FayeCarruthers) August 15, 2021