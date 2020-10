Ξεκίνησε η διαδικτυακή προπώληση ενόψει Εθνικού Άχνας στον Απόλλωνα

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Απόλλωνας με την οποία ενημερώνει για την διαδικτυακή προπώληση εισιτηρίων κόντρα στον Εθνικό Άχνας.

Αναλυτικά:

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικτυακής προπώλησης εισιτηρίων για τον αγώνα Απόλλων – Εθνικός Άχνας, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο (03/10, 18:30) στο Τσίρειο Στάδιο στη Λεμεσό.

Η προπώληση θα γίνεται μέσω διαδικτύου στην πιο κάτω ιστοσελίδα:

https://tickets.apollon.com.cy/.

Επίσης, οι φίλοι της ομάδας μας θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και από το Apollon Official Store, από αύριο 02/10, ωστόσο η αγορά εισιτήριου θα γίνεται ΜΟΝΟ με μετρητά.

Ωράριο Apollon Official Store :

Πέμπτη 01/10: ΚΛΕΙΣΤΟ

Παρασκευή 02/10: 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00

Σάββατο 03/10: 09:00 – 14:30

Τονίζεται ότι δεν θα ανοίξουν ταμεία στο γήπεδο την ημέρα του αγώνα.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν οριστεί ως εξής:

Κανονικό: 12 ευρώ

Μαθητικό: 8 ευρώ

Παιδικό*: 1 ευρώ

* Η αγορά παιδικού εισιτηρίου είναι υποχρεωτική έτσι ώστε να είναι εφικτή η ιχνηλάτηση σε περίπτωση που θα θεωρηθεί αναγκαίο. Οι φίλοι της ομάδας μας θα πρέπει να καταχωρήσουν όλα τα στοιχεία κατά την αγορά παιδικών εισιτηρίων αλλά και κατά την είσοδό τους στο στάδιο.

Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο από πριν, να μην μεταβαίνουν στο γήπεδο.

Οι κάτοχοι της κάρτας ALL IN ONE δε χρειάζεται να αγοράσουν εισιτήριο καθώς έχουν δικαίωμα εισόδου στη δυτική εξέδρα.

Παρακαλούμε όλους τους φίλους της ομάδας μας όπως εξασφαλίσουν έγκαιρα το εισιτήριο τους για αποφυγή ταλαιπωρίας.

Τονίζεται ότι ισχύει αυστηρά η ταξιθεσία και καλούνται όπως τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας καθώς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιτηρητών.

Για την έκδοση εισιτήριου απαιτείται κάρτα φιλάθλου, καθώς από τις 25/8/2018 τέθηκε σε εφαρμογή η σχετική νομοθεσία και το σύστημα έκδοσης εισιτήριων δεν θα επιτρέπει την έκδοση εισιτήριου χωρίς την κάρτα φιλάθλου.

Θα λειτουργήσει συνεργείο έκδοσης κάρτας φιλάθλου στο Τσίρειο Στάδιο την ημέρα του αγώνα.

Ωράριο : 15:30-18:30

Η έκδοση της κάρτας φιλάθλου μπορεί να γίνει και διαδικτυακά στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://theasis.cy.net/koa/el/home/.

Υπενθυμίζεται ότι οι κάρτες φιλάθλου έχουν ανανεωθεί αυτόματα και ισχύουν κανονικά.

Άτομα ηλικίας κάτω των 14 ετών δεν χρειάζονται κάρτα φιλάθλου, ωστόσο θα πρέπει να καταγράφονται σε ειδικό ονομαστικό κατάλογο κατά την είσοδο τους στο γήπεδο.

Σημαντικές πληροφορίες για όλους τους θεατές:



– Κατά την άφιξη και αποχώρηση των φιλάθλων, πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

– Ο κάθε θεατής προτρέπεται να χρησιμοποιεί μάσκα στις μετακινήσεις του, αλλά δεν θα υποχρεούται να φοράει αυτή ενώ θα είναι καθήμενος. Ωστόσο σε κλειστούς χώρους, επιβάλλεται η χρήση μάσκας.

– Δεν συνίσταται η προσέλευση ατόμων εάν ανήκουν σε οποιαδήποτε ευπαθή ομάδα.

– Στις εισόδους έξω από τις τουαλέτες και στις καντίνες εάν και εφόσον θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να τηρείται αυστηρά η απαιτούμενη αποστασιοποίηση των δύο μέτρων.

– Λόγω και της καθυστέρησης που πιθανό να παρατηρείται για τον έλεγχο των στοιχείων κατά την είσοδο, καλούνται οι θεατές να προσέρχονται έγκαιρα στο στάδιο, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τον αγώνα.

– Κατά την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο, θα πραγματοποιείται δειγματολογικός έλεγχος της θερμοκρασίας του κοινού.

– Θα διενεργούνται έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν, κατά την διάρκεια και μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης σε ότι αφορά στην τήρηση των μέτρων.

Πληροφορίες για τους κατόχους κάρτας ALL IN ONE:



Οι κάτοχοι της κάρτας ELITE και VIP έχουν την δυνατότητα να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπως φαίνονται στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα.

Η είσοδός τους στο στάδιο θα γίνεται από την είσοδο των VIP. Επιβάλλεται κατά την είσοδό τους να χρησιμοποιήσουν προστατευτική μάσκα.

Γραφείο Τύπου

Απόλλων Λεμεσού»