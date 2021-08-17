Ξεκάθαρο μήνυμα: Ο «Γιόβα» λέει… ΜΟΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝ! (ΒΙΝΤΕΟ)

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Ο Απόλλωνας και ο Αλεξάντερ Γιοβάνοβιτς με ένα σύντομο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα.

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