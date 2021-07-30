Ξεχωριστή μέρα για Μερκή – Το μήνυμα του Σατσιά (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Ο Γιώργος Μερκής γιορτάζει σήμερα (30/07) τα 37α γενέθλια του και ο νεαρός, πρώην συμπαίκτης του στον ΑΠΟΕΛ, Γιάννης Σατσιάς, του ευχήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το ποστάρισμα του: