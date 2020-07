«Ξεχαρβάλωσε» την Μπράιτον η Σίτι και κατέγραψε ένα ακόμη ΡΕΚΟΡ! (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

«Ξεχαρβάλωσε» την Μπράιτον η Μάντσεστερ Σίτι!

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πέρασε με το εμφατικό 5-0 από την έδρα των «γλάρων» και επέστρεψε στις εκτός έδρας νίκες στην Premier League μετά από τρεις διαδοχικές ήττες.

Παράλληλα, η Σίτι πέτυχε για 32η φορά τέσσερα γκολ και παραπάνω με τον Καταλανό τεχνικό στον πάγκο, περισσότερα από κάθε άλλη στο ίδιο διάστημα από το 2016 που είναι προπονητής.

32 – This is the 32nd time Manchester City have scored 4+ goals in a Premier League game under Pep Guardiola – since the start of 2016/17, this is more than any other Premier League side. Relentless. pic.twitter.com/tkkLMh83KP

— OptaJoe (@OptaJoe) July 11, 2020