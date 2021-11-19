Βροχερό «κτύπημα» Λοΐζου από το αυτοκίνητο με… Bloody Hawk (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Από
Themasports.com
-
0
12

Ο Λοΐζος Λοΐζου, πόσταρε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το αυτοκίνητο του ακούγοντας τον… αγαπημένο του καλλιτέχνη, Bloody Hawk, σ’ ένα βροχερό σκηνικό.

Η δημοσίευση του: 

 