Βραδινό ποστ η UEFA για… Γάνδη-Ανόρθωση: «Get set…»

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Η UEFA στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, ανάρτησε φωτογραφίες από την προπόνηση της Ανόρθωσης και αναρωτιέται ποιος θα… λάμψει στην αυριανή αναμέτρηση στο Βέλγιο, κόντρα στη Γάνδη.

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