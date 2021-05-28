Βραδινή έξοδος για Τιμούρ με καλή παρέα, μουσική και… μεζεδάκι (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Η σύζυγος του Τιμούρ, Κατερίνα δημοσίευσε φωτογραφία από την βραδινή έξοδο του κόουτς της Ανόρθωσης με την παρέα του.

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