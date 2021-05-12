Βόλτα στην Αγία Νάπα με την κουκλάρα του! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Λίγες μέρες πριν τον τελικό ο Μουρτάζ Νταουσβίλι βρήκε χρόνο για βόλτα παραλιακά με τον όμορφη σύντροφο του.

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