Viral: Ρουμάνος τερματοφύλακας σκόραρε με εκτέλεση φάουλ στο 86′! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ρουμάνος τερματοφύλακας Μπόγκνταν Κάουκα σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ και χάρισε την νίκη στην ομάδα του!

Στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πάντα. Οπότε από αυτή την οπτική το συγκεκριμένο θέμα ίσως να μην προκαλεί εντύπωση.

Απ’ την άλλη βέβαια δεν το λες και…συχνό φαινόμενο. Το τοπικό ντέρμπι Κυπέλλου Ρουμανίας ανάμεσα σε Μουνισιπάλ Μπρασόφ και Μπρασόφ Σεαγκούλ Ρενάστε ανέδειξε έναν ήρωα.

Αυτός είναι ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Μπόγκνταν Κάουκα, ο οποίος σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 86ο λεπτό, χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του!

BREAKING | The goal of the year was just scored in the Romanian cup!

Brasov derby in the cup. SR Brasov (3rd tier) keeper Bogdan Căucă comes up in the 86th minute to take a free-kick and SCORES a beauty to put his team past Steagul Renaște Brașov (2nd tier).

Fairytale football. pic.twitter.com/A6bM4GpNq0

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 24, 2021