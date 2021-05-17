ΒΙΝΤΕΟ: Βολέ στο δοκάρι, ο Γεωργίου το «ριμπάουντ» και 1-0 ο Ερμής!

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Themasports.com
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Στο 36ο λεπτό, ο νεαρός Ηλίας Γεωργίου πήρε το “ριμπάουντ” μετά από σουτ του Μέιρα που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι (σσ. η μπάλα βρήκε το κεφάλι του σκόρερ προτού κτυπήσει στο δοκάρι) και έβαλε μπροστά στο σκορ τον Ερμή απέναντι στην Καρμιώτισσα.

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