ΒΙΝΤΕΟ: Τρομερό ΓΚΟΛ ο Κβιλιτάϊα – «ΧΟΡΕΨΕ» την άμυνα της ΑΕΛ και μείωσε σε 1-2!

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Με γκολ του Κβιλιτάϊα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η Ανόρθωση μείωσε σε 1-2 κόντρα στην ΑΕΛ.

Δείτε το γκολ του: