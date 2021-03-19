ΒΙΝΤΕΟ: Τραγικό λάθος του Χολτ και οι Ρομό-Χατζηβασίλης «τιμώρησαν» τον Ερμή!

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Με γκολ του Χατζηβασίλη στο 73′ η Καρμιώτισσα ισοφάρισε σε 2-2 τον Ερμή.

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