ΒΙΝΤΕΟ: «Τούμπα» σε 12 λεπτά με Μαΐντεβατς – Πανέμορφο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ!

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Ο Εθνικός γύρισε το παιχνίδι μέσα σε 12 λεπτά με τον Μαΐντεβατς να σκοράρει στο 33′ το 1-2 επί του Ερμή.

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