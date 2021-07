ΒΙΝΤΕΟ: Το ΞΕΣΠΑΣΜΑ των Σκωτσέζων για την ήττα της Αγγλίας στον τελικό!

Είναι γνωστό πως όλη η Σκωτία υποστήριζε την Ιταλία στον τελικό του Euro 2020 κόντρα στην Αγγλία.

Έτσι, πολλοί μαζεύτηκαν για να δουν τον αγώνα ελπίζοντας ότι οι Ιταλοί θα τους κάνουν τη χάρη.

Το τέλος του μεγάλου τελικού τους βρήκε να πανηγυρίζουν σαν να πήρε η Σκωτία το Euro 2020, ενώ το εντυπωσιακό είναι ότι υπήρξε και ένας που πανηγύριζε με την πατερίτσα μέσα στη βροχή!

Δείτε το video χωρίς κάποιο άλλο σχόλιο:

The moment Scotland could breathe a huge sigh of relief 🇮🇹 🇮🇹#itsnotcominghome pic.twitter.com/HKoFP7a6MI

— Open Goal (@opengoalsport) July 11, 2021