ΒΙΝΤΕΟ: Το… ΤΡΙΤΟ ημίχρονο του ντέρμπι Ομόνοια – Απόλλων

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από την PrimeTel, το… τρίτο ημίχρονο (Post-Game) του ντέρμπι που διεξήχθη στο ΓΣΠ ανάμεσα στην Ομόνοια και τον Απόλλωνα, για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας: