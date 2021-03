ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο γκολ του Τάμαρι στο Βέλγιο είναι σκέτη… ΜΑΓΕΙΑ!

Συγκεκριμένα, σκόραρε στο 29΄, διαμορφώνοντας το 2-0 για τη Λέουβεν που έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Το ματς ήταν στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Τζουπίλιερ Λιγκ και με αυτή τη νίκη, η Λέουβεν ανέβηκε στους 43 βαθμούς και βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Αντβέρπ είναι 2η με 48 και στο -15 από την πρωτοπόρο Κλαμπ Μπριζ που έχει και δύο ματς λιγότερα!

Αλλά ας μην πούμε περισσότερα, απολαύστε τη μαγική γκολάρα του Ιορδανού πρώην άσου του ΑΠΟΕΛ στο πιο κάτω βίντεο:

🇧🇪 #ProLeague

MOUSSA AL TAAMARI 🇯🇴 TAKE A BOW!!! WHAT A WAY TO SCORE HIS FIRST GOAL FOR @OHLeuven 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/g6gGNeGnGy

— ArabBallers (@Arab_Ballers) March 1, 2021