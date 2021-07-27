ΒΙΝΤΕΟ: Το Pre-Game του αγώνα Ομόνοια-Ντιναμό Ζάγκρεμπ

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Δείτε ζωντανά στο πιο κάτω βίντεο από την PrimeTel, το Pre-Game του αποψινού (19:00) αγώνα στο ΓΣΠ ανάμεσα στην Ομόνοια και την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, για τον Β΄ προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ:

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