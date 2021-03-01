ΒΙΝΤΕΟ: Το πήρε προσωπικά ο Ντιγκινί – «Σφαίρα» στην κόντρα και… 0-2!

Από
Themasports.com
-
0
38

Παρότι παίζει με 10 παίκτες από το 23΄ ο Απόλλωνας, εντούτοις πετυχαίνει και δεύτερο γκολ στο ντέρμπι με αντίπαλο την Ανόρθωση και πάλι με τον Ντιγκινί, ο οποίος σκόραρε στο 60΄ και έγραψε το 0-2!

Δείτε το γκολ: