ΒΙΝΤΕΟ: Το πέναλτι που κέρδισε η Δόξα με ΑΠΟΕΛ – Η φάση με Μπαλντέ και Βινίσιους

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Στο 27ο λεπτό του αγώνα στο “Μακάρειο” ανάμεσα στη Δόξα και τον ΑΠΟΕΛ, η ομάδα της Κατωκοπιάς κέρδισε πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Βινίσιους στον Μπαλντέ εντός περιοχής, με τη φάση να ελέγχεται από το VAR και να επικυρώνεται η απόφαση του ρεφ.

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