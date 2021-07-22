ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ του Τσέποβιτς, τα δοκάρια και οι άλλες φάσεις από τον αγώνα ΑΕΛ-Βλάζνια

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο, τα στιγμιότυπα του αγώνα που διεξήχθη στο Τσίρειο ανάμεσα στην ΑΕΛ και τη Βλάζνια Σκόντερ Αλβανίας, για τον Β΄ προκριματικό του Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ:

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