ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ του Ταράσοφς και οι καλύτερες φάσεις από τον αγώνα Εθνικός-Ολυμπιακός

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από τη Cytavision, τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης που διεξήχθη στο Δασάκι ανάμεσα στον Εθνικό Άχνας και τον Ολυμπιακό, για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας:

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