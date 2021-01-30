ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ του Πίττα και οι καλύτερες φάσεις του ντέρμπι Απόλλων – ΑΠΟΕΛ

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από τη Cytavision, τα στιγμιότυπα του ντέρμπι που διεξήχθη στο Τσίρειο ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον ΑΠΟΕΛ, για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας: