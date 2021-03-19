ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ του Γκάρνερ και οι καλύτερες φάσεις από τον αγώνα ΑΠΟΕΛ-Δόξα

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από την Cablenet, τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης που διεξηχθη στο ΓΣΠ ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και τη Δόξα Κατωκοπιάς, για την 4η αγωνιστική των πλέι-άουτ του Β΄ γκρουπ: