ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ του Ακοράν και οι καλύτερες φάσεις από τον αγώνα ΑΕΚ – Νέα Σαλαμίνα

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από την PrimeTel, τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης που διεξήχθη στο “ΑΕΚ Αρένα” ανάμεσα στην ΑΕΚ Λάρνακας και τη Νέα Σαλαμίνα, για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας: