ΒΙΝΤΕΟ: Το έφερε στα ίσα από… ΣΠΟΝΤΑ η Ομόνοια – Αυτογκόλ ο Μιχαήλ που κρατούσε το κεφάλι του

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Με αυτογκόλ του Αλέξανδρου Μιχαήλ η Ομόνοια ισοφάρισε σε 1-1 την Πάφο στο 56ο λεπτό του αγώνα στο ΓΣΠ.

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