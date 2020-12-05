ΒΙΝΤΕΟ το 3-0: «Κτύπησε» και ο Μακρής κόντρα στον Ολυμπιακό

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Το 3-0 με πλασέ σε κενή εστία γράφει ο Μακρής για την ΑΕΚ ενάντια στον Ολυμπιακό.

Δείτε το γκολ του: 