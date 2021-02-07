ΒΙΝΤΕΟ το 2-2: Μπήκε αλλαγή και το «κάρφωσε» ο Κλωναρίδης!

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Στο 58′ ο Κλωναρίδης ισοφαρίζει σε 2-2 για τον ΑΠΟΕΛ απέναντι στον Εθνικός. Ο Βελγοέλληνας μεσοεπιθετικός είχε περάσει ως αλλαγή στο 46′.

Δείτε το γκολ του: