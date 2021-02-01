ΒΙΝΤΕΟ το 2-1: Ο Σασί έβαλε… «φωτιά» στο ματς από τα 11 βήματα!

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Το 2-1 πετυχαίνει στο 82′ ο Σάσι από την άσπρη βούλα για την Καρμιώτισσα απέναντι στην Ανόρθωση.

Δείτε το γκολ: 