ΒΙΝΤΕΟ το 2-1: Ο Λάζαρος ΕΚΤΕΛΕΣΕ και έκρηξη στο «Παπαδόπουλος» – ΚΙΝΗΣΗ προς… Τιμούρ!

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Στο 62ο λεπτό, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος σκόραρε από το σημείο του πέναλτι, βάζοντας ξανά την Ανόρθωση σε θέση οδηγού (2-1), πανηγυρίζοντας έντονα τον γκολ, κατευθυνόμενος προς τον πάγκο, αγκαλιάζοντας τον Τιμούρ Κετσπάγια!

Δείτε το γκολ: