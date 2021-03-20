ΒΙΝΤΕΟ το 2-0: Tυχερή η Πάφος, αυτογκόλ από Χριστοφόρου

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Στο 26′ η Πάφος πετυχαίνει το δεύτερο της γκολ κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα, με τον Βα να σουτάρει, την μπάλα να βρίσκει πάνω στον Χριστοφόρου και να τη στέλνει, άθελα του, στα δίκτυα της ομάδας του, για να γραφτεί το 2-0.

Δείτε το αυτογκόλ:

 