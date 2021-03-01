ΒΙΝΤΕΟ το 2-0: Ο Αουρέλιο «εκτέλεσε» τον Κίττο

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Στο 37′ ο Αουρέλιο με διαγώνιο σουτ, έπειτα από ωραία πάσα του Πάνιτς γράφει το 2-0 για την Πάφο ενάντια στην Καρμιώτισσα, στην αναμέτρηση του «Στέλιος Κυριακίδης» που ρίχνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής του β’ ομίλου.

Το βίντεο με το γκολ: 