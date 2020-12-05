ΒΙΝΤΕΟ το 2-0: Ισχυρό προβάδισμα με Ακοράν – Ο… παράξενος πανηγυρισμός του

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Στο 36′ ο Ακοράν διπλασιάζει τα τέρματα της ΑΕΚ με συρτό σουτ από το ύψος της περιοχής.

Το γκολ του: