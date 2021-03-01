ΒΙΝΤΕΟ το 1-2: Ματσάρα στο «Παπαδόπουλος» – Ο Οκριασβίλι βάζει… «ΦΩΤΙΑ» στο ντέρμπι!

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Με γκολ του Τορνίκε Οκριασβίλι στο 65ο λεπτό η Ανόρθωση μείωσε σε 2-1 στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα και το ματς πήρε ξανά… φωτιά!

Δείτε το γκολ: