ΒΙΝΤΕΟ το 1-1: ΓΚΟΛΑΡΑ Μποτεάκ με σουτ στην κίνηση και… αεροπλανάκι!

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Με γκολ του Έρικ Μποτεάκ στο 50ο λεπτό η Ομόνοια ισοφάρισε σε 1-1 την ΑΕΛ.

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