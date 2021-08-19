ΒΙΝΤΕΟ το 1-1: Γκολάρα… κλάσης ο Λοΐζου και ΧΑΜΟΣ στο ΓΣΠ – Δείτε το γκολ!

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Στο 44′ ο Λοΐζου, με άψογο «τσίμπημα» της μπάλας, έπειτα από ωραία πάσα του Κακουλλή, ισοφαρίζει σε 1-1 για την Ομόνοια στο πρώτο παιχνίδι ενάντια στην Αντβέρπ, στο ΓΣΠ, για τα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ.

Το γκολ: