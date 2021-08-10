ΒΙΝΤΕΟ το 1-1: Απάντησε στο 48΄ η Φλόρα – Τρικυμία στην περιοχή της Ομόνοιας και γκολ ο Σάπινεν

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Στο 48ο λεπτό, η Φλόρα Ταλίν έπιασε στον… ύπνο την άμυνα της Ομόνοιας και ισοφάρισε σε 1-1 με τον Σάπινεν.

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