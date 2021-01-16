ΒΙΝΤΕΟ το 1-0: Το… παράξενο γκολ της Ομόνοιας – Με δόση τύχης αλλά πέρασε τη γραμμή!

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Με αυτογκολ του Ντειβίσον στο 14ο λεπτό η Ομόνοια άνοιξε το σκορ απέναντι στον Εθνικό.

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