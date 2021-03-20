ΒΙΝΤΕΟ το 1-0: Σεντεφορίσιο γκολ από τον Mπεριγκό – «Εκτέλεσε» τον Βεσελόφσκι

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Ο Μπεριγκό στο ανοίγει το σκορ για την Πάφο στην αναμέτρηση του «Στέλιος Κυριακίδης» ενάντια στη Νέα Σαλαμίνα για την 4η αγωνιστική του β’ ομίλου.

Δείτε το 1-0: