ΒΙΝΤΕΟ το 1-0: «Εκτέλεσε» τον Απόλλωνα με… σεντερφορίσιο γκολ ο Ρομό!

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Στο 69ο λεπτό του αγώνα στο “Στέλιος “Κυριακίδης” ανάμεσα στην Καρμιώτισσα και τον Απόλλωνα, ο Ρομό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Δημητρίου και άνοιξε το σκορ για την ομάδα των Πολεμιδιών!

Δείτε το γκολ: