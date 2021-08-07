ΒΙΝΤΕΟ το 1-0: Ο Βινίσιους «έγινε» στράικερ και πέτυχε γκολάρα

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Ο Βινίσιους με ωραίο φαλτσαριστό πλασέ ανοίγει το σκορ για τον ΑΠΟΕΛ, στο φιλικό του ΓΣΠ, κόντρα στην ΑΕΚ.

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