ΒΙΝΤΕΟ το 1-0: Ο Κβιλιτάια μίλησε πρώτος από την άσπρη βούλα!

Από
Themasports.com
-
0
15

Ο Γκιόργκι Κβιλιτάια άνοιξε το σκορ για την Ανόρθωση απέναντι στην ΕΝΠ, με πέναλτι στο 13ο λεπτό. Ο Χουσμπάουερ είχε ανατραπεί από τον Μπαρμπόζα στο 12′

Δείτε το 1-0: