ΒΙΝΤΕΟ το 1-0: Ο Κβιλιτάια «εκτέλεσε» από τα 11 βήματα τον Μπογκατίνοφ

Από
Themasports.com
-
0
43

Ο Κβιλιτάια στο 18′ ανοίγει το σκορ για την Ανόρθωση από την άσπρη βούλα κόντρα στον Εθνικό Άχνας, έπειτα από μαρκάρισμα του Κυπριανού.

Δείτε το 1-0: 