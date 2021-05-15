ΒΙΝΤΕΟ το 1-0: Ο κάπτεν Αρτυματάς το «ΚΑΡΦΩΣΕ» με γκολάρα στο παραθυράκι!

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Themasports.com
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Ο Aρτυματάς ανοίγει το σκορ στο 59′ για την Ανόρθωση με έναν τρομερό σουτ, εκτός περιοχής, στο μεγάλο τελικό ενάντια στον Ολυμπιακό.

Δείτε το 1-0: 