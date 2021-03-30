ΒΙΝΤΕΟ το 1-0: Μαγική ενέργεια και γκολ «ζωγραφιά» από Πίττα

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Ο Πίττας με τρομερή ενέργεια και εξαιρετικό γκολ ανοίγει το σκορ για την Εθνική μας στο παιχνίδι ενάντια στην Εθνική Σλοβενίας για την τρίτη αγωνιστική του όγδοου ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

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